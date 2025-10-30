Повара Свердловской области приняли участие в кулинарном фестивале

Заданием для участников молодежного конкурса по кулинарии и сервису стало приготовление пирогов и выпечки, а также напитков русской кухни. Студенты испекли курники и сварили сбитень. На эту работу у них также было два часа. Безоговорочную победу одержали студенты Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса Полина Соловьева и Алена Семенова. При оценке работы поваров члены жюри обращали внимание не только на внешний вид представленных блюд, их форму подачи и вкус, но и на сложность рецептов и соблюдение участниками конкурса санитарных норм и организацию рабочего пространства.