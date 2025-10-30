Повара Свердловской области приняли участие в кулинарном фестивале

Фестиваль «Евразия Фест 2025» в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры» объединил опытных и начинающих поваров Свердловской области на конкурсах профессионального мастерства. Финалом конкурса стали соревнования в техникуме индустрии питания и услуг «Кулинар» в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики региона.
В рамках «Евразия Фест 2025» в городах Свердловской области были организованы десятки мастер-классов, выставок, круглых столов, экскурсий и конференций. Участниками областного конкурса кулинаров по корпоративному питанию «Достойному труду — достойное качество питания» стали специалисты отрасли, стаж работы по профессии «повар» которых составляет не менее года. За два часа они должны были приготовить горячую или холодную закуску и горячее блюдо из рыбы по традиционным национальным рецептам России. Лучше всех с заданием справилась Елена Сташкова, которая трудится на Северском трубном заводе.
Заданием для участников молодежного конкурса по кулинарии и сервису стало приготовление пирогов и выпечки, а также напитков русской кухни. Студенты испекли курники и сварили сбитень. На эту работу у них также было два часа. Безоговорочную победу одержали студенты Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса Полина Соловьева и Алена Семенова. При оценке работы поваров члены жюри обращали внимание не только на внешний вид представленных блюд, их форму подачи и вкус, но и на сложность рецептов и соблюдение участниками конкурса санитарных норм и организацию рабочего пространства.
«Профессия повара — одна из самых востребованных в сфере общественного питания. Конкурсы, которые прошли сегодня в Екатеринбурге, позволили студентам уральских вузов и колледжей перенять опыт работы уже состоявшихся мастеров. Безусловно, это способствует повышению престижа рабочих профессий и помогает решить задачи национального проекта “Кадры”. Объединила участников и тематика конкурсов — повара готовили по рецептам национальной русской кухни. Подрастающее поколение от профессионалов не отстало, и представило на суд жюри отлично приготовленные блюда», — рассказала и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.