В Воронеже начинается реставрация Дома офицеров

В Воронеже начинается реставрации объекта культурного наследия «Мариинская гимназия», больше известного как Дом офицеров. Работы пройдут в два этапа.
На разработку проекта реконструкции выделяется 61 миллион по государственной программе «Развитие культуры». Реконструкцией займется московская фирма. На реализацию первого этапа, внешняя отделка здания, направят 510 миллионов.
Второй этап (инженерные сети и внутренние помещения) оценивается в 500 миллионов и рассчитан на период до 2027−2028 года.
По словам заместителя губернатора Дмитрия Маслова, после завершения реконструкции в здании разместится региональный Центр патриотического воспитания.