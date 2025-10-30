В Эрмитаже объяснили появление огромной очереди на Дворцовой площади

Днем 30 октября у Государственного Эрмитажа появилось большое скопление людей. Очередь у Главного комплекса растянулась до самой Александровской колонны на Дворцовой площади.
В пресс-центре Эрмитажа дали комментарий по этому поводу. Оказалось, что один из аппаратов модуля безопасности вышел из строя. По этой причине досмотр на входе в комплекс стал проводиться медленнее.
Однако проблема уже устранена. Пункт досмотра посетители Эрмитажа проходят без промедления, отмечают представители учреждения.
Напомним, что с октября 2025 года Главный комплекс могут бесплатно посещать пенсионеры, дети в возрасте от 14 до 18 лет, а также аспиранты, адъюнкты, интерны и врачи-ординаторы. Посетителей, вероятно, в этот четверг было больше, чем обычно.