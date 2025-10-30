Станцию метро «Дубравная» в Казани закроют на три недели

«Мы выходим на завершающую стадию проходческих работ на первом участке второй линии метро. Практически все тоннели от станции метро “Сахарова” уже построены, остался небольшой участок в 40 метров. Мы понимаем, что временные неудобства затронут жителей, пешеходов и пассажиров транспорта, и приносим свои извинения. Но эти меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность пассажиропотока и дальнейшего движения. Впервые в Казани нам предстоит пройти под действующей линией метрополитена — такого у нас еще не было. Но все технологические решения разработаны, техника и оборудование проверены, бригады подготовлены», — сообщил генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.