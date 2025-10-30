Станцию метро «Дубравная» в Казани закроют на три недели

С 3 по 25 ноября станция метро «Дубравная» временно прекратит работу. Это связано с проведением строительных работ на первой очереди второй линии Казанского метрополитена, которые выполняет АО «Казметрострой». В указанный период конечной станцией на этом участке станет «Проспект Победы». Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
Строители «Казметростроя» завершают проходку тоннеля на оставшемся участке длиной 40 метров в районе станции «Дубравная». Уникальность этого этапа в том, что впервые в истории казанского метрополитена работы будут вестись под действующей линией метро. Вся необходимая техника готова к началу работ с 3 ноября.
«Мы выходим на завершающую стадию проходческих работ на первом участке второй линии метро. Практически все тоннели от станции метро “Сахарова” уже построены, остался небольшой участок в 40 метров. Мы понимаем, что временные неудобства затронут жителей, пешеходов и пассажиров транспорта, и приносим свои извинения. Но эти меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность пассажиропотока и дальнейшего движения. Впервые в Казани нам предстоит пройти под действующей линией метрополитена — такого у нас еще не было. Но все технологические решения разработаны, техника и оборудование проверены, бригады подготовлены», — сообщил генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.
В связи с закрытием станции пассажирам предлагается воспользоваться альтернативным наземным транспортом: от станции «Проспект Победы» до станции «Дубравная» ездят восемь маршрутов автобусов (№№ 5, 18, 30, 31, 34, 68, 70, 90), три маршрута троллейбусов (№№ 5, 9, 12) и один маршрут трамвая (№ 4). Всего на данном участке задействована 181 единица подвижного состава.
Для жителей поселков Вишневка и Привольный станция метро «Дубравная» является важным транспортным хабом. Доезжая на автобусе № 94, пассажиры пересаживались на метро. Для их удобства теперь маршрут будет продлен до станции «Проспект Победы».
Председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров призвал горожан к пониманию: «Мы просим наших горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам. Развитие метрополитена в Казани — важный шаг для всех нас, и этот вид транспорта стал действительно любимым для жителей».
Ежедневно станциями «Дубравная» и «Проспект Победы» пользуются около 13 тыс. человек. В период закрытия станции количество поездов на линии будет сокращено на одну единицу, так как длина маршрута уменьшится. При этом интервал движения поездов сохранится прежним — 5 минут. Ожидается, что увеличение нагрузки на «Проспекте Победы» не вызовет коллапса, поскольку его пропускная способность составляет до 50−60 тысяч человек в сутки.
Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков сообщил о мерах информирования: «Объявления о закрытии станции метро “Дубравная” уже звучат на станциях и в поездах метрополитена с вчерашнего дня. Также мы усилим присутствие наших сотрудников на станциях, чтобы в случае непонимания или возникновения вопросов пассажиры могли получить необходимую информацию. Наши специалисты будут помогать разъяснять ситуацию и направлять людей. Также мы, в свою очередь, будем внимательно отслеживать пассажиропоток и, если возникнет необходимость, добавим дополнительные трамваи для комфортной перевозки пассажиров».
Вторая линия метрополитена в перспективе будет продлена до РКБ. В настоящее время ведутся проектные и изыскательские работы по продлению на три станции с возможным размещением электродепо, так как новая линия потребует дополнительного подвижного состава. Проектные работы по тоннельным посадкам этих станций продолжаются.
На данный момент Казанский метрополитен включает одну линию длиной 16,8 км с 11 станциями.