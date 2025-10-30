Огромные очереди на границе Молдовы и Румынии: Народ рванул на выходные в Европу

В настоящее время в пункте пропуска Скулень — очереди на выезде из Молдовы, сообщает Пограничная полиция РМ.
Тем, кто только выезжает из дома, рекомендуют ехать через КПП Костешть, Леова или Кагул, предупреждает mirgagauzia.
Водителей просят проявить понимание.
