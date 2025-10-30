Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске и в Омской области под колеса машин попали два ребенка

Мальчики семи и восьми лет пострадали в дорожно-транспортных происшествиях перебегая дорогу перед идущим транспортом.

Источник: Комсомольская правда

С разницей в 20 минут на территории Омской области случилось два ДТП, в которых пострадали два ребенка. В Омске рейсовый автобус сбил в 13:20 семилетнего мальчика, а в 13:40, поселке Большеречье, под колеса легкового автомобиля угодил восьмилетний школьник.

Госавтоинспекция Омской области сообщает сразу о двух ДТП, в которых пострадали дети. В 13.20 часов в полицию поступило сообщение о том, что водитель пассажирского автобуса «ПАЗ», двигаясь по улице Семиреченской, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь.

А в 13.40 часов в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району поступило еще одно сообщение о ДТП с участием ребенка. Пострадавшим стал 8-летний школьник, который попал под колеса автомобиля «Рено Каптюр» в районном поселке Большеречье. Ему тоже понадобились услуги врачей скорой помощи.