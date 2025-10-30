В Омске и в Омской области под колеса машин попали два ребенка

Госавтоинспекция Омской области сообщает сразу о двух ДТП, в которых пострадали дети. В 13.20 часов в полицию поступило сообщение о том, что водитель пассажирского автобуса «ПАЗ», двигаясь по улице Семиреченской, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь.