В Омске и в Омской области под колеса машин попали два ребенка

С разницей в 20 минут на территории Омской области случилось два ДТП, в которых пострадали два ребенка. В Омске рейсовый автобус сбил в 13:20 семилетнего мальчика, а в 13:40, поселке Большеречье, под колеса легкового автомобиля угодил восьмилетний школьник.
Госавтоинспекция Омской области сообщает сразу о двух ДТП, в которых пострадали дети. В 13.20 часов в полицию поступило сообщение о том, что водитель пассажирского автобуса «ПАЗ», двигаясь по улице Семиреченской, допустил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь.
А в 13.40 часов в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району поступило еще одно сообщение о ДТП с участием ребенка. Пострадавшим стал 8-летний школьник, который попал под колеса автомобиля «Рено Каптюр» в районном поселке Большеречье. Ему тоже понадобились услуги врачей скорой помощи.