Массовая гибель рыбы произошла в канале возле Березовской ГРЭС. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В ведомстве отметили: про случившееся оперативно поставили в известность дежурного службы «Белгидромет». Для проведения обследования на место оперативно выехали специалисты Республиканского центра аналитического контроля, «Белгидромета», Березовской межрайонной инспекции по охране животного и растительного мира, Березовской районной инспекции.
В момент первичного осмотра точные причины случившегося мора рыбы не были установлены. Вместе с тем удалось обнаружить, что вся погибшая рыба имеет одинаковый размер, принадлежит к одному виду — карась.
Специалисты обращают внимание, что карась не относится к чувствительным и индикаторным видам. Это значит, что рыба устойчива к воздействию многих токсичных веществ. Данный канал, где случился мор, является технологическим объектом: температура воды периодически может быть высокой.
«По результатам первых анализов уровень кислорода в воде соответствует норме. В настоящее время РЦАК проводит углубленные исследования химического состава воды для установления причин произошедшего», — говорится в сообщении.
