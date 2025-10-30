Ричмонд
Массовая гибель рыбы произошла в канале возле Березовской ГРЭС

Минприроды Беларуси сказало про массовую гибель рыбы возле крупной ГРЭС.

Источник: Комсомольская правда

Массовая гибель рыбы произошла в канале возле Березовской ГРЭС. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ведомстве отметили: про случившееся оперативно поставили в известность дежурного службы «Белгидромет». Для проведения обследования на место оперативно выехали специалисты Республиканского центра аналитического контроля, «Белгидромета», Березовской межрайонной инспекции по охране животного и растительного мира, Березовской районной инспекции.

В момент первичного осмотра точные причины случившегося мора рыбы не были установлены. Вместе с тем удалось обнаружить, что вся погибшая рыба имеет одинаковый размер, принадлежит к одному виду — карась.

Специалисты обращают внимание, что карась не относится к чувствительным и индикаторным видам. Это значит, что рыба устойчива к воздействию многих токсичных веществ. Данный канал, где случился мор, является технологическим объектом: температура воды периодически может быть высокой.

«По результатам первых анализов уровень кислорода в воде соответствует норме. В настоящее время РЦАК проводит углубленные исследования химического состава воды для установления причин произошедшего», — говорится в сообщении.

