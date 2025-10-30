В Череповецком округе Вологодской области откроется фельдшерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в деревне Чаево Череповецкого округа Вологодской области. Установка модульных медпунктов — важный шаг в реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В медпункте обустроен кабинет приема фельдшера, процедурный кабинет, помещение для хранения лекарственных препаратов, санитарно-бытовые комнаты. Обеспечена доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения. Учреждение уже получило лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Всего в этом году на территории Вологодской области построят 18 ФАПов, отремонтируют 103 объекта здравоохранения, в том числе фельдшерские пункты, районные больницы, стационары и областные учреждения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.