Бразильские ученые выявили новый коронавирус у летучих мышей

По результатам генетического анализа установлено, что BRZ batCoV относится к роду бета-коронавирусов, в которое входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV). Исследователи подчеркивают, что на данный момент нет доказательств того, что данный коронавирус представляет угрозу для людей.
Вместе с тем в BRZ batCoV выявлен короткий участок шиповидного белка, потенциально поддающийся расщеплению ферментами в клетках человека и животных. Эта особенность облегчает проникновение вирусов в клетки хозяина, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, ранее эта генетическая черта не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей американского континента, что позволяет предположить ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки.
«Специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора активно изучают BRZ batCoV. В настоящее время риск передачи вируса от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и углубленных исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем», — сообщили в ведомстве.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Специалисты продолжают в постоянном режиме осуществлять оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Коронавирус HKU5-CoV-2
В феврале 2025 года группа китайских ученых обнаружила новый коронавирус у летучих мышей, который потенциально может заражать людей. Вирус представляет собой новую линию коронавируса HKU5. Ее идентифицировали в Гонконге у японского нетопыря (разновидность летучей мыши). Выделенный из образцов этого млекопитающего вирус может быть заразен для человека, считает китайский вирусолог Ши Чжэнли, получившая известность во время пандемии COVID-19 за свою работу над SARS-CoV-2.
«Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев», — сказано в исследовании.
Ученые отметили, что HKU5-CoV-2 «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения». Однако эффективность нового вируса, по словам исследователей, значительно ниже, чем у COVID-19. «Требуется более тщательное исследование», подытожили вирусологи.
Академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов тогда заявил, что HKU5-CoV-2 не представляет опасности для человека. Он также напомнил, что летучие мыши — переносчики сотен вирусов, но лишь немногие из них могут передаваться человеку. «А значит, и опасность вновь обнаруженного вируса для людей весьма сомнительна», — заключил вирусолог.