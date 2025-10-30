Бразильские ученые выявили новый коронавирус у летучих мышей

В феврале 2025 года группа китайских ученых обнаружила новый коронавирус у летучих мышей, который потенциально может заражать людей. Вирус представляет собой новую линию коронавируса HKU5. Ее идентифицировали в Гонконге у японского нетопыря (разновидность летучей мыши). Выделенный из образцов этого млекопитающего вирус может быть заразен для человека, считает китайский вирусолог Ши Чжэнли, получившая известность во время пандемии COVID-19 за свою работу над SARS-CoV-2.