Эксперт Оселедец: «эра масштабирования» в развитии ИИ продолжится несколько лет

«Мы сейчас находимся внутри “эры масштабирования” больших языковых моделей, которая будет продолжаться несколько лет, потому что это экономически выгодно. Если придумать новую архитектуру ИИ, придется менять железо и программы, тогда как в рамках текущей парадигмы этого делать не надо. Данную ситуацию можно сравнить с развитием дирижаблей в начале XX века — их размеры постоянно увеличивали и увеличивали, однако потом придумали самолет и оказалось, что полеты можно сделать более эффективными», — пояснил Оселедец.