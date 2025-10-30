Сколько сахара в хурме?

С приходом поздней осени на прилавках появляется яркая хурма. Ее медовый вкус не оставляет равнодушным, но заставляет задуматься: не слишком ли много в ней сахара? Чтобы развеять мифы и дать четкие ответы, aif.ru обратился к эксперту — фитнес-тренеру и нутрициологу Виктории Малеевой. Она объяснила, из чего складывается сладость этого солнечного фрукта и как включить его в здоровый рацион без вреда для фигуры и здоровья.
Правда ли, что в хурме много сахара?
Действительно, спелая хурма — довольно сладкий фрукт. Однако важно понимать природу этой сладости. Эксперт говорит: «В среднем в 100 г спелой хурмы содержится примерно 12−19 г сахара. Но это не тот сахар, который мы добавляем в чай. Это природный сахар — фруктоза, которая образуется в результате созревания фруктов». Таким образом, организм получает полезные углеводы в их натуральной форме, вместе с клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.
Все ли сорта хурмы одинаково сладкие?
Однозначно нет, подчеркивает нутрициолог. Количество сахара напрямую зависит от сорта. По словам Малеевой, такие популярные сорта, как «Королек», «Золотистая» или «Микс», являются лидерами по содержанию фруктозы. В то же время американские и японские виды хурмы, как правило, менее сладкие и содержат меньше фруктозы, а значит, и их калорийность ниже. Важным индикатором является и степень зрелости: если хурма грубая и вяжущая, она содержит меньше сахара. «Такая хурма содержит больше танинов — как раз эти вещества и придают вяжущий, терпкий привкус», — поясняет эксперт.
Вредна ли хурма для диабетиков?
Это ключевой вопрос для тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Собеседник aif.ru акцентирует внимание на гликемическом индексе (ГИ) продукта. Эксперт предупреждает, что хурма содержит высокий или высоко-умеренный ГИ, значение которого может достигать 50−70. «Для сравнения: у обычного рафинированного сахара ГИ равен 70, а чистой глюкозы — 100. А значит, мы получим сильный подъем уровня сахара, что нежелательно для людей с таким заболеванием», — комментирует эксперт.
Именно поэтому людям с сахарным диабетом и преддиабетом специалист рекомендует быть крайне осмотрительными. Им лучше либо полностью исключить из рациона спелую сладкую хурму, либо, посоветовавшись с врачом, употреблять ее в очень ограниченном количестве, отдавая предпочтение более терпким и менее сладким сортам. Для всех остальных этот солнечный фрукт может стать прекрасным и полезным сезонным десертом, если употреблять его в меру.