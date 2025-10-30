Сколько сахара в хурме?

Однозначно нет, подчеркивает нутрициолог. Количество сахара напрямую зависит от сорта. По словам Малеевой, такие популярные сорта, как «Королек», «Золотистая» или «Микс», являются лидерами по содержанию фруктозы. В то же время американские и японские виды хурмы, как правило, менее сладкие и содержат меньше фруктозы, а значит, и их калорийность ниже. Важным индикатором является и степень зрелости: если хурма грубая и вяжущая, она содержит меньше сахара. «Такая хурма содержит больше танинов — как раз эти вещества и придают вяжущий, терпкий привкус», — поясняет эксперт.