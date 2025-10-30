Кардиохирург МКДЦ пересадил сердце пациенту, которого оперировал 20 лет назад

Мужчина снова попал в МКДЦ, где его прооперировал тот же хирург, на сей раз пересадив другое сердце. Пациента подключили к аппарату искусственного кровообращения через бедренные сосуды, аккуратно отделив ткани сердца от окружающих спаек. Затем прошла сама трансплантация. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо.