Кардиохирург МКДЦ пересадил сердце пациенту, которого оперировал 20 лет назад

Ранее мужчина уже перенес два крупных кардиохирургических вмешательства. Последнюю операцию в 2005 году провел кардиохирург МКДЦ Роин Джорджикия, заменив пациенту два сердечных клапана.
Спустя 20 лет состояние здоровья сердца 60-летнего мужчины резко ухудшилось после перенесенного коронавируса. Сложность хирургического лечения заключалась в обширных рубцах, образовавшихся после предыдущих вмешательств.
Мужчина снова попал в МКДЦ, где его прооперировал тот же хирург, на сей раз пересадив другое сердце. Пациента подключили к аппарату искусственного кровообращения через бедренные сосуды, аккуратно отделив ткани сердца от окружающих спаек. Затем прошла сама трансплантация. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо.