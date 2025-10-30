Ричмонд
Кардиохирург МКДЦ пересадил сердце пациенту, которого оперировал 20 лет назад

Кардиохирург Межрегионального клинико-диагностического центра Роин Джорджикия провел трансплантацию сердца пациенту, которого оперировал 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Ранее мужчина уже перенес два крупных кардиохирургических вмешательства. Последнюю операцию в 2005 году провел кардиохирург МКДЦ Роин Джорджикия, заменив пациенту два сердечных клапана.

Спустя 20 лет состояние здоровья сердца 60-летнего мужчины резко ухудшилось после перенесенного коронавируса. Сложность хирургического лечения заключалась в обширных рубцах, образовавшихся после предыдущих вмешательств.

Мужчина снова попал в МКДЦ, где его прооперировал тот же хирург, на сей раз пересадив другое сердце. Пациента подключили к аппарату искусственного кровообращения через бедренные сосуды, аккуратно отделив ткани сердца от окружающих спаек. Затем прошла сама трансплантация. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо.