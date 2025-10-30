Ричмонд
В Роспотребнадзоре Иркутской области рассказали об опасных стеклоомывателях

Метиловый спирт может вызвать острые отравления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Роспотребнадзоре Иркутской области рассказали об опасных стеклоомывателях для машин. Этой жидкостью пользуются все автомобилисты особенно с приближением зимы. Специалисты предупредили, что в составе стеклоомывателей содержится изопропиловый спирт, который имеет резкий запах, напоминающий ацетон.

— Нелегальные производители могут использовать метиловый спирт, который является сильным ядом и может вызвать острые отравления вплоть до летального исхода, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Поэтому такие жидкости нужно покупать только в проверенных местах. Важно знать, что на маркировке должна быть прописана информация: наименование, сведения о производителе, состав, срок хранения и меры предосторожности. Также на жидкость должно быть свидетельство о государственной регистрации.