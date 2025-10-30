Ричмонд
Власти Минска заявили про снижение употребления алкоголя в столице

Мингорисполком сказал о снижении употребления алкоголя в Минске.

Власти Минска заявили про снижение употребления алкоголя в столице. Подробности озвучил глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

Юрий Горбич акцентировал внимание на том, что в Минске сейчас самый низкий показатель по стране — он наравне с Гомельской областью. По его словам, также меняется структура потребления алкоголя. В частности, уменьшилась доля крепких алкогольных напитков.

— Количество лиц под диспансерным наблюдением по причине алкогольной зависимости за 10 лет сократилось на 15%, по причине наркозависимости — на 36%, — обратил внимание председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Ранее Мингорисполком назвал самый популярный товар на сельхозярмарках у минчан.

Тем временем милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.

Кстати, Мингорисполком переименовал 46 остановок в Минске.