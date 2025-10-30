Власти Минска заявили про снижение употребления алкоголя в столице. Подробности озвучил глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.
Юрий Горбич акцентировал внимание на том, что в Минске сейчас самый низкий показатель по стране — он наравне с Гомельской областью. По его словам, также меняется структура потребления алкоголя. В частности, уменьшилась доля крепких алкогольных напитков.
— Количество лиц под диспансерным наблюдением по причине алкогольной зависимости за 10 лет сократилось на 15%, по причине наркозависимости — на 36%, — обратил внимание председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
