Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристам рассказали, как не застрять на Балтийской косе во время ноябрьских праздников

Приезжать лучше утром и следить за прогнозом погоды.

Источник: Клопс.ru

Отдыхающие, планирующие приехать на Балткосу с 2 по 4 ноября, должны учитывать несколько факторов, чтобы не оказаться в западне. Об этом напомнили в музее «Старый Люнет».

«Световой день в ноябре короткий. Вечером можно уехать только на пароме: лодочное такси работает до захода солнца», — предупредили гостей.

Посетителей попросили одеваться теплее, не забывая про перчатки и дождевик: «Сильный влажный ветер с моря ощутимо усиливает холод. Обувь выбирайте непромокаемую, на толстой подошве. Возьмите лишнюю пару носков».