Туристам рассказали, как не застрять на Балтийской косе во время ноябрьских праздников

Отдыхающие, планирующие приехать на Балткосу с 2 по 4 ноября, должны учитывать несколько факторов, чтобы не оказаться в западне. Об этом напомнили в музее «Старый Люнет».
«Световой день в ноябре короткий. Вечером можно уехать только на пароме: лодочное такси работает до захода солнца», — предупредили гостей.
Посетителей попросили одеваться теплее, не забывая про перчатки и дождевик: «Сильный влажный ветер с моря ощутимо усиливает холод. Обувь выбирайте непромокаемую, на толстой подошве. Возьмите лишнюю пару носков».