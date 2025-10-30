Донской завод начал использовать робота для проверки швов атомных реакторов

Завод «Атоммаш» в Ростовской области начал использовать роботизированный комплекс для контроля сварных швов реакторов и парогенераторов для АЭС. Внедрение таких технологий отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Установка в три раза быстрее проводит контроль качества сварных швов толщиной до 30 см и обеспечивает высокую точность обнаружения дефектов. Робот-паук оснащен ультразвуковым преобразователем нового поколения и позволяет осуществлять контроль сварных швов с использованием самых передовых методов. Кроме того, он способен работать в труднодоступных зонах и на поверхностях сложной геометрии, что особенно важно при производстве оборудования для АЭС.
«“Атоммаш” сегодня — это синтез многолетнего опыта и новейших технологий. Внедряя роботизацию, мы не только повышаем эффективность производства, но и создаем рабочую среду будущего. Чтобы совершить качественный рывок в развитии, мы должны создавать продукты, которые определят будущее. Главными инструментами в этом становится цифровизация. Современный завод — это место для инноваций и реализации смелых проектов. Робот-паук — наглядный пример того, как технологии служат безопасности атомной энергетики», — отметил директор по качеству завода «Атоммаш» Олег Шубин.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.