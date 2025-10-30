Донской завод начал использовать робота для проверки швов атомных реакторов

«“Атоммаш” сегодня — это синтез многолетнего опыта и новейших технологий. Внедряя роботизацию, мы не только повышаем эффективность производства, но и создаем рабочую среду будущего. Чтобы совершить качественный рывок в развитии, мы должны создавать продукты, которые определят будущее. Главными инструментами в этом становится цифровизация. Современный завод — это место для инноваций и реализации смелых проектов. Робот-паук — наглядный пример того, как технологии служат безопасности атомной энергетики», — отметил директор по качеству завода «Атоммаш» Олег Шубин.