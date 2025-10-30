В 19 лет пришла в коллектив. Овдовевший в 2015-м Шуфутинский снова женат

Музыкант и танцовщица сблизились после того, как в 2015 году Михаил Захарович остался вдовцом. Смерть Маргариты, с которой они были вместе 44 года и в горе, и в радости, стала для музыканта потрясением. Певец был на гастролях в Израиле и не мог дозвониться до жены в Лос-Анджелесе. Обеспокоенный он попросил сыновей поехать к маме домой. Пришлось вскрывать с полицией дверь. Позже врачи скажут, что Маргарита умерла от острой сердечной недостаточности и смерть была мгновенной. Возможно, она даже не успела понять, что уходит. Михаил Захарович корил себя, что не был в этот момент рядом с женой. Друзья вспоминают, что эта трагедия сильно изменила короля шансона.