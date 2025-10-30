В 19 лет пришла в коллектив. Овдовевший в 2015-м Шуфутинский снова женат

Шуфутинский признавался, что после смерти его супруги в 2015-м именно Светлана стала ему опорой и поддержкой. Спустя время они начали выходить в свет как пара. И вот накануне, на одном из светских музыкальных мероприятий, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский в беседе с журналистами уточнил: «Светлана мне не подруга, она мне жена».
Видимо, что-то изменилось у Шуфутинского за последнее время, потому как раньше музыкант высказывал мнение, что им со Светланой и без штампа в паспорте хорошо.
Музыкант не только расписался в ЗАГСе, но и надел на палец обручальное кольцо. Ювелиры уже оценили кольца пары, предположив, что каждое стоит порядка миллиона и выполнено из трёх видов золота.
Не простое украшение
Еще раньше в прессу просочилась информация, что Светлана вместе с Шуфутинским стала владелицей подмосковного особняка площадью более 800 квадратных метров, где пара живёт уже не один год. Музыкант переписал на любимую часть недвижимости в элитном поселке.
Музыкант и танцовщица сблизились после того, как в 2015 году Михаил Захарович остался вдовцом. Смерть Маргариты, с которой они были вместе 44 года и в горе, и в радости, стала для музыканта потрясением. Певец был на гастролях в Израиле и не мог дозвониться до жены в Лос-Анджелесе. Обеспокоенный он попросил сыновей поехать к маме домой. Пришлось вскрывать с полицией дверь. Позже врачи скажут, что Маргарита умерла от острой сердечной недостаточности и смерть была мгновенной. Возможно, она даже не успела понять, что уходит. Михаил Захарович корил себя, что не был в этот момент рядом с женой. Друзья вспоминают, что эта трагедия сильно изменила короля шансона.
Получил российский паспорт
А позже сам он рассказывал, что большую поддержку ему оказала Светлана, с которой они были много лет знакомы — в шоу-балет артиста она пришла в возрасте 19 лет. За это время Светлана вышла замуж, родила дочь. И успела развестись. Через несколько лет после кончины Маргариты Михаил Захарович понял, что его связывает со Светланой нечто большее, чем отношение добрых коллег, которые много лет знают друг друга и готовы прийти на помощь в трудную минуту. Впервые, как пара, не скрывая своих чувств, они вышли в свет в 2019 году.
И если в 1990-х и нулевых Михаил Захарович жил на две страны, то последние десять лет обосновался в России.
В сентябре этого года стало известно, что гражданство России Михаил Захарович получил в 2022-м, а до этого времени музыкант, эмигрировавший из СССР в 1981 году, жил в России по постоянному виду на жительство. Тогда же он высказался, что «Россия — моя родина, и я рад быть её частью». По словам Шуфутинского, один его сын — также гражданин России и живёт здесь со своей семьей. Второй сын, согласно открытым источникам, живёт в США.