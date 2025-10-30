В Великом Новгороде создали магнитокардиометр для обследования сердца

Магнитокардиометр для диагностики заболеваний сердца разработали в Новгородской области в соответствии с целями Десятилетия науки и технологий и национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого.
Разработка представляет собой систему, состоящую из нескольких блоков: прибора, который измеряет магнитное поле сердца, и программного обеспечения. Внутрь аппарата вшиты датчик магнитного поля, малошумящий усилитель и модуль беспроводной связи для передачи информации. Он устанавливается на грудину пациента, считывает магнитное поле и передает полученные данные по wi-fi или bluetooth в специальный софт на компьютер, где их видит оператор.
Преимущество этого устройства заключается в том, что оно чувствует даже слабые магнитные поля на очень низкой частоте. Благодаря этому врачи смогут получать магнитную кардиограмму, которая предоставит более полную картину о состоянии сердца пациента. Этого удалось добиться за счет магнитоэлектрического датчика. Он обладает более высокой надежностью и чувствительностью в сравнении с полупроводниковыми измерительными приборами магнитного поля: датчиком холла или магниторезистивным.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.