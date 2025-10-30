В Великом Новгороде создали магнитокардиометр для обследования сердца

Преимущество этого устройства заключается в том, что оно чувствует даже слабые магнитные поля на очень низкой частоте. Благодаря этому врачи смогут получать магнитную кардиограмму, которая предоставит более полную картину о состоянии сердца пациента. Этого удалось добиться за счет магнитоэлектрического датчика. Он обладает более высокой надежностью и чувствительностью в сравнении с полупроводниковыми измерительными приборами магнитного поля: датчиком холла или магниторезистивным.