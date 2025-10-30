Жительница Ростовской области Любовь Короченцева удостоена ордена «Мать-героиня»

Любовь Анатольевна и Петр Михайлович вместе 45 лет. Они вырастили двенадцать детей, шесть сыновей и шесть дочерей. Все дочери тоже стали многодетными мамами. Внуков уже двадцать пять. В семье считают, что все проблемы и конфликты нужно обсуждать сразу, тогда близкие будут дружны и смогут быстро договариваться по любым вопросам.