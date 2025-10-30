Ричмонд
Жительница Ростовской области Любовь Короченцева удостоена ордена «Мать-героиня»

Губернатор Юрий Слюсарь вручил награду многодетной матери из Азова.

Источник: Комсомольская правда

Воспитавшую 12 детей жительницу Азова Любовь Короченцеву по указу президента России Владимира Путина удостоили ордена «Мать-героиня». Награду женщине вручил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона лично побывал в гостях у многодетной матери и вручил государственную награду.

— Позвольте пожелать здоровья, благополучия Вам и всей Вашей замечательной семье. Спасибо большое за душу и сердце, которое Вы вложили в детей и внуков, — сказал Юрий Слюсарь.

Любовь Анатольевна и Петр Михайлович вместе 45 лет. Они вырастили двенадцать детей, шесть сыновей и шесть дочерей. Все дочери тоже стали многодетными мамами. Внуков уже двадцать пять. В семье считают, что все проблемы и конфликты нужно обсуждать сразу, тогда близкие будут дружны и смогут быстро договариваться по любым вопросам.

Любовь Анатольевна не только много времени уделяет семье, также она участвует в работе женского совета Азова, отстаивает семейные ценности, поддерживает нуждающихся и занимается благотворительными сборами. Ее супруг много лет трудился на предприятиях города, сейчас — на заслуженном отдыхе. В 2013 году пара была удостоена ордена «Родительская слава».

Любовь Короченцева стала третьей женщиной в Ростовской области, получившей высокое звание «Мать-героиня». Еще одиннадцать донских семей отмечены орденом «Родительская слава», тринадцать — медалью этого ордена.

