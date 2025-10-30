Кабмин Омской области утвердил параметры бюджета региона на три года

В четверг, 30 октября, правительство региона одобрило проект областного бюджета на следующие три года. В 2026 году его доходы составят 176,5 млрд рублей.
О заседании, где кабмин утвердил параметры бюджета, сообщил губернатор Виталий Хоценко на своем Телеграм-канале. Он отметил: рост доходов к уровню текущего года — 10,1%. Расходы планируют в сумме 178,1 млрд рублей. Это на 7,3% выше, чем в нынешнем году.
"Ключевая задача — неукоснительное финансирование первоочередных социальных обязательств, таких как заработная плата работников бюджетной сферы, меры социальной поддержки, лекарственное обеспечение.
Основной объем средств направляем на реализацию социальных государственных программ. Так, на сферу образования предусмотрено 46,3 млрд рублей, на здравоохранение — 30,1 млрд рублей, на социальную поддержку населения — 24,3 млрд рублей", — добавил губернатор.
Еще одно важное направление планируемых расходов это развитие транспортной системы области. Госпрограмма для него профинансирована на 26,9 млрд, в том числе с учетом привлечения целевых федеральных трансфертов на строительство аэропорта Омск-Федоровка и Северного обхода Омска.
В пятницу, 31 октября, областной минфин внесет проект бюджета в Заксобрание.
«Принять закон о бюджете на предстоящую трехлетку планируем в декабре», — заключил губернатор.
Ранее мы писали, что бюджет Омска-2026 впервые за 13 лет будет не дефицитным.