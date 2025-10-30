Кабмин Омской области утвердил параметры бюджета региона на три года

О заседании, где кабмин утвердил параметры бюджета, сообщил губернатор Виталий Хоценко на своем Телеграм-канале. Он отметил: рост доходов к уровню текущего года — 10,1%. Расходы планируют в сумме 178,1 млрд рублей. Это на 7,3% выше, чем в нынешнем году.