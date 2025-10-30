В Курганской области прошла культурная неделя «Декабристы в Кургане»

Культурная неделя «Декабристы в Кургане», посвященная 200-летию сибирского наследия декабристов и 50-летию со дня открытия Дома-музея декабристов, проходила с 13 по 18 октября в Курганской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном управлении культуры.
Участники посетили более 30 праздничных и тематических мероприятий, посвященных жизни и деятельности ссыльных декабристов в Кургане. Например, иммерсивная экскурсия «Этюды о декабристах» позволила гостям пообщаться с историческими личностями и провести время в кругу русских аристократов. «Добрый обыЧАЙ» и «Декабристское чаепитие» собрали любителей чайных историй. Экскурсии с элементами дегустации «Гастрономические вкусы В. К. Кюхельбекера», «Кофе с Кюхельбекером» подготовил Дом-музей В. К. Кюхельбекера. Любителей музыки принимал мультицентр «Смолин» с программой «Вечер романса и поэзии XIX века».
Сотрудники музеев и библиотек подготовили тематические интерактивные развлечения, где жители и гости города смогли проверить эрудицию, разгадывая квизы о курганских декабристах и истории города, потренироваться в каллиграфии во время написания пером и чернилами французских фраз и цитат из записок декабристов. Самой оживленной точкой притяжения стала историческая фотозона, где участники примеряли наряды и аксессуары.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.