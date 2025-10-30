В Курганской области прошла культурная неделя «Декабристы в Кургане»

Участники посетили более 30 праздничных и тематических мероприятий, посвященных жизни и деятельности ссыльных декабристов в Кургане. Например, иммерсивная экскурсия «Этюды о декабристах» позволила гостям пообщаться с историческими личностями и провести время в кругу русских аристократов. «Добрый обыЧАЙ» и «Декабристское чаепитие» собрали любителей чайных историй. Экскурсии с элементами дегустации «Гастрономические вкусы В. К. Кюхельбекера», «Кофе с Кюхельбекером» подготовил Дом-музей В. К. Кюхельбекера. Любителей музыки принимал мультицентр «Смолин» с программой «Вечер романса и поэзии XIX века».