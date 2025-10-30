Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пензенские ученые создали базу данных безопасной пластмассы

Ее могут использовать производители пластика для пищевой промышленности.

Базу данных нетоксичной и безопасной пластмассы разработали ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) по национальному проекту «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в вузе.

Разработанная база данных описывает миграцию органических соединений из полистирола. Там содержатся 66 различных наименований. Ее могут использовать производители пластика для пищевой промышленности. Это позволит моделировать разные составы для пластмассы и выбрать самый безопасный и нетоксичный.

Ученые выбрали пять видов растворителей: воду, этиловый, пропиловый, бутиловый спирты и четыреххлористый углерод. Из полистирола извлекли токсичное вещество — бензальдегид. Измельченный пластик опускался в растворители и на протяжении нескольких часов нагревался в специальном аппарате — экстракторе Сокслета. Эксперимент показал, что длительное нагревание «высвобождает» бензальдегид, который вбирают в себя растворители. Результаты анализа 66 проб вошли в базу данных.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше