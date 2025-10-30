Пензенские ученые создали базу данных безопасной пластмассы

Базу данных нетоксичной и безопасной пластмассы разработали ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) по национальному проекту «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в вузе.
Разработанная база данных описывает миграцию органических соединений из полистирола. Там содержатся 66 различных наименований. Ее могут использовать производители пластика для пищевой промышленности. Это позволит моделировать разные составы для пластмассы и выбрать самый безопасный и нетоксичный.
Ученые выбрали пять видов растворителей: воду, этиловый, пропиловый, бутиловый спирты и четыреххлористый углерод. Из полистирола извлекли токсичное вещество — бензальдегид. Измельченный пластик опускался в растворители и на протяжении нескольких часов нагревался в специальном аппарате — экстракторе Сокслета. Эксперимент показал, что длительное нагревание «высвобождает» бензальдегид, который вбирают в себя растворители. Результаты анализа 66 проб вошли в базу данных.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.