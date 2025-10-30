Телохранитель из Самары станет участником экстремального шоу

Житель Самары стал участником нового экстремального шоу. Проект «Победители» покажут на федеральном телеканале в прайм-тайме 8 ноября, сообщают в пресс-службе.
— Участники проекта работают пожарными, полицейскими, сотрудниками служб спасения, бойцы спецназа, телохранители, водолазы, охранники, врачи. Для них создали специальную полосу препятствий, — отметили в сообщении.
Виктор из Самары служил в спецназе десантно-штурмовой маневренной группы пограничных войск КГБ СССР, является победителем всероссийских и международных соревнований по пауэрлифтингу и по жиму лежа. Выпуск выйдет на телеканале «РЕН ТВ» в 20:00.