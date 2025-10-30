Как выглядят кошки породы рэгдолл, какой у них характер и за что их называют котособаками

Рэгдоллов нередко называют «котособаками»: все потому, что характер у них не своенравный и не гордый. Это не те кошки, которые «гуляют сами по себе». Им нужен и важен хозяин. С щенячьей преданностью рэгдоллы следуют за человеком из комнаты в комнату, сопровождая в любой ежедневной рутине — начиная от уборки и заканчивая чисткой зубов. Им интересно все, чем живет человек. И они принимают активное участие в его жизни.