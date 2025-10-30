В Усть-Канском районе Республики Алтай открылась модельная библиотека

Модельная библиотека начала работать в Усть-Канском районе Республики Алтай после ремонта, который проходил по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В учреждение закупили более двух тысяч книг, в том числе детской литературы. Для пользователей с ОВЗ есть книги со шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом. Также было приобретено оборудование, включая персональные компьютеры и мультстанок для занятий по созданию мультфильмов. Для проведения массовых мероприятий появилось звуковое оборудование, а для детей — интерактивный стол. Кроме того, специалисты обновили фасад здания, отремонтировали крыльцо и заменили пандус на современный подъемник.
«Уверена, новая библиотека станет настоящим центром притяжения для всех жителей и гостей Усть-Канского района. Здесь каждый может стать частью большого сообщества читателей и творчески настроенных людей: комфортные зоны для отдыха, оборудованные места с выходом в интернет, пространства для занятий творчеством и проведения мероприятий, никого не оставит равнодушным», — отметила министр культуры Республики Алтай Ольга Антарадонова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.