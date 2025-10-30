В Усть-Канском районе Республики Алтай открылась модельная библиотека

В учреждение закупили более двух тысяч книг, в том числе детской литературы. Для пользователей с ОВЗ есть книги со шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом. Также было приобретено оборудование, включая персональные компьютеры и мультстанок для занятий по созданию мультфильмов. Для проведения массовых мероприятий появилось звуковое оборудование, а для детей — интерактивный стол. Кроме того, специалисты обновили фасад здания, отремонтировали крыльцо и заменили пандус на современный подъемник.