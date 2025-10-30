Нижегородцы смогут бесплатно сходить в госмузеи в День народного единства

В филиалах Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника бесплатно можно будет посмотреть основные экспозиции без экскурсионного сопровождения. Для самостоятельного осмотра без оплаты свои объекты откроет и музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино». Свободный вход на историческую экспозицию и на временные выставки предоставит Русский музей фотографии. Также к акции присоединится и Нижегородский государственный художественный музей.