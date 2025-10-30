Комбинат школьного питания назвал популярные блюда у детей в Минске. Об этом рассказала директор Комбината школьного питания Минска Людмила Крупская. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
— Любят, конечно же, пельмени, это топ наших блюд. Любят блинчики, сегодня мы предлагаем блинчики с творогом, блинчики с яблоком и корицей. Любят сырники, любят шашлычок "Школьный — это блюдо уже несколько лет в топе. Курочка пикантная, всегда пюре картофельное, — сообщила директор.
Людмила Крупская, говоря про гарниры, заметила, что предпочтения идут из семьи. Она уточнила: если в семье едят рис, то и в школе ребенок будет есть рис. По ее словам, строго следят за натуральными нормами по определенным продуктам. Речь идет про молоко, мясо, овощи. Они, заметила директор, должны быть в рационе школьников каждый день.
Тем временем министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы: «Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?».
Кроме того, КГК сказал о жалобах учащихся на питание в школах Беларуси: «Дети не всегда едят те блюда, которые предлагаются в меню».