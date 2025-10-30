Комбинат школьного питания назвал популярные блюда у детей в Минске

Людмила Крупская, говоря про гарниры, заметила, что предпочтения идут из семьи. Она уточнила: если в семье едят рис, то и в школе ребенок будет есть рис. По ее словам, строго следят за натуральными нормами по определенным продуктам. Речь идет про молоко, мясо, овощи. Они, заметила директор, должны быть в рационе школьников каждый день.