Массовые отключения мобильного интернета превратили городскую жизнь в настоящее испытание, возвращая горожан в эпоху 20-летней давности, когда о быстрых платежах, звонках в мессенджерах и работе приложений никто не мечтал.



Связь в Краснодарском крае замедляют и отключают по требованию служб безопасности — объясняют это борьбой с угрозами беспилотников. Но для жителей это означает огромные неудобства и реальные потери.



Экономика региона страдает первой. Сегодня более половины покупок проходят онлайн. Без мобильного интернета пользователи не могут оплатить товары на рынках через переводы, банковские терминалы перестают работать, а получение уже оплаченных посылок превращается в проблему — QR-коды недоступны в онлайн-режиме. Продавцы овощных палаток теперь только мечтают о выручке, а маленькие бизнесы на грани краха.



Транспортная система парализована. Сервисы такси и каршеринга остановились, люди не могут вызвать машину и планировать поездки. Это не только финансовые убытки перевозчиков, но и резкое ухудшение качества жизни.



Горожане, привыкшие к цифровым удобствам, внезапно оказались отрезанными от государственных услуг — даже доступ к социальным сервисам теперь ограничен. Работать удаленно стало невозможно — ни одной видеоконференции, из-за слабого Wi-Fi и скоростей мобильной сети, постоянно прерывающейся.



Общая атмосфера — тревога и недовольство. Люди готовы платить за сервисы, однако не готовы жить в цифровом застое, не имея доступа к элементарным возможностям современной жизни. Этот локдаун без интернета бьет по основам городской инфраструктуры и качеству жизни каждого.