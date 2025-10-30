Ричмонд
«Дышать нечем»: новосибирцы жалуются на пыль в Заельцовском районе

Новосибирцы жалуются на пыль в Заельцовском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Заельцовском районе Новосибирска зафиксировали значительное превышение концентрации пыли в воздухе. Об этом КП-Новосибирск сообщил житель района.

— Дышать нечем, пыль прям видно в воздухе. Машины тоже в пыли, — пожаловался сибиряк.

По данным Западно-Сибирского УГМС, уровень загрязнения 29 и 30 октября достиг 1,9 ПДК. В Искитиме также отмечено превышение по пыли до 1,1 ПДК.

Напомним, что мэр Максим Кудрявцев распорядился усилить уборку пыли в городе. На улицы вывели специализированную технику, которую уже подготовили к зимнему сезону.