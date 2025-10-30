В Оренбуржье оснастили оборудованием пять агротехклассов

В Электрозаводской школе Новосергиевского района оснастили два кабинета для учеников седьмого и восьмого классов по направлению «Генетика и селекция растений», для этих целей проведен ремонт помещений и закуплено оборудование. Также обустроены две образовательные площадки в Лапазской школе по направлению «Эффективное животноводство и современные корма». Еще в четырех школах области завершаются работы по оснащению агротехнологических классов, открытых в этом году.