В Оренбуржье оснастили оборудованием пять агротехклассов

Пять агротехнических классов оборудовали в школах Оренбургской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». На занятиях школьники будут углубленно изучать аграрные науки и осваивать технологии в сельском хозяйстве, сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
Так, в Володарской школе Первомайского района семиклассники будут посещать агротехнологический класс по направлению «Генетика и селекция растений». При поддержке компании «Сергиевское» закуплено оборудование — «Умная теплица», «Гидропонная установка (клубничная ферма)», наборы реактивов для проведения экспериментов, а также цифровой микроскоп.
В Электрозаводской школе Новосергиевского района оснастили два кабинета для учеников седьмого и восьмого классов по направлению «Генетика и селекция растений», для этих целей проведен ремонт помещений и закуплено оборудование. Также обустроены две образовательные площадки в Лапазской школе по направлению «Эффективное животноводство и современные корма». Еще в четырех школах области завершаются работы по оснащению агротехнологических классов, открытых в этом году.
Всего при поддержке нацпроекта открыты 10 агротехклассов в 7 школах области. Сельскохозяйственные товаропроизводители, приобретающие оборудование для таких кабинетов и финансирующие ремонт данных классов, получат возможность в рамках регионального проекта возместить до 90% понесенных затрат и до 95% затрат, направленных на выплаты стимулирующего характера преподавателям.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.