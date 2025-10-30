Ричмонд
«Штраф 200 млн тенге, уволены 36 человек»: как решают вопрос плохих дорог в Казахстане

В «КазАвтоЖол» рассказали, что предпринимается в случае выявленных дефектов при строительстве дорог в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Источник: polisia.kz

Как отмечается, на всех этапах дорожно-строительных работ особое внимание уделяется качеству дороги. С начала года в проектах, построенных подрядчиками, выявлено 2777 дефектов, из них устранено около 1400, остальные работы по устранению дефектов осуществляются в соответствии с планом.

«С начала года за некачественное выполнение работ на услуги технического контроля наложен штраф в размере 200 млн тенге, уволены 36 специалистов. Кроме того, за ненадлежащее выполнение работ по реконструкции и среднему ремонту республиканских автодорог решением суда 10 подрядных компаний внесены в список недобросовестных», — сказал председатель правления АО «НК» КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции в СЦК.