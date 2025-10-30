«Штраф 200 млн тенге, уволены 36 человек»: как решают вопрос плохих дорог в Казахстане

«С начала года за некачественное выполнение работ на услуги технического контроля наложен штраф в размере 200 млн тенге, уволены 36 специалистов. Кроме того, за ненадлежащее выполнение работ по реконструкции и среднему ремонту республиканских автодорог решением суда 10 подрядных компаний внесены в список недобросовестных», — сказал председатель правления АО «НК» КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции в СЦК.