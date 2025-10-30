Ричмонд
Швейцарский суд отклонил апелляцию Камилы Валиевой по допинговому делу

Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил ходатайство Камилы Валиевой об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: ИА Татар-информ

В апелляции уроженка Казани заявляла, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрывало доказательства, способные повлиять на исход дела. В частности, речь шла о материале агентства Associated Press, в котором упоминалось исследование бывшего директора Лозаннской антидопинговой лаборатории Марсьяль Сожи. Защита полагает, его работа могла подтвердить версию, что триметазидин попал в организм Камилы непреднамеренно, вместе с десертом, приготовленным её дедушкой. При этом сторона фигуристки заявляла, что так и не получила запрашиваемые документы по этому исследованию.

Суд указал, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра. Кроме того, защита не представила подлинных доказательств существования доклада Сожи.

Напомним, Валиева получила максимальную, четырехлетнюю дисквалификацию из-за допингового скандала. По данным дела, запрещенный препарат в пробах Валиевой был обнаружен во время внутрероссийских соревнований. Из-за этого были аннулированы результаты командных выступлений на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Отсчет срока дисквалификации стартовал с 25 декабря 2021 года.

С 25 октября Камила Валиева уже имеет право тренироваться и готовиться к соревнованиям. А с 25 декабря она сможет полноценно участвовать в профессиональных соревнованиях, в том числе и в международных.