Швейцарский суд отклонил апелляцию Камилы Валиевой по допинговому делу

В апелляции уроженка Казани заявляла, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрывало доказательства, способные повлиять на исход дела. В частности, речь шла о материале агентства Associated Press, в котором упоминалось исследование бывшего директора Лозаннской антидопинговой лаборатории Марсьяль Сожи. Защита полагает, его работа могла подтвердить версию, что триметазидин попал в организм Камилы непреднамеренно, вместе с десертом, приготовленным её дедушкой. При этом сторона фигуристки заявляла, что так и не получила запрашиваемые документы по этому исследованию.