Cемья из Нижнекамска получила медаль «Родительская слава» из рук Путина

Семья из Нижнекамска удостоена государственной награды — медали ордена «Родительская слава». Указ о награждении супругов Алмаза и Алии Хамидуллиных подписал президент России Владимир Путин. Семья воспитывает трех дочерей и сына: Адиль, Камилю, Аишу и Самата.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев поздравил семью с получением награды, отметив их положительный пример укрепления семейных ценностей. Медаль «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим четырех и более детей, за исключительные достижения в воспитании подрастающего поколения.