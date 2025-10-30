Cемья из Нижнекамска получила медаль «Родительская слава» из рук Путина

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев поздравил семью с получением награды, отметив их положительный пример укрепления семейных ценностей. Медаль «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим четырех и более детей, за исключительные достижения в воспитании подрастающего поколения.