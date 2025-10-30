Сланцевский музей в Ленобласти стал победителем конкурса «Музейный Олимп»

Сланцевский историко-краеведческий музей был закрыт на реконструкцию в 2022 году и вновь открыл свои двери для посетителей 12 апреля 2025 года. Реконструкцию учреждения оценили не только жители и гости приграничного города Ленобласти, но и жюри самой престижной музейной премии: обновленная экспозиция с любовью рассказывает о малой родине с древности до наших дней.