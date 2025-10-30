Сланцевский музей в Ленобласти стал победителем конкурса «Музейный Олимп»

Историко-краеведческий музей в городе Сланцы Ленобласти, открывшийся после реконструкции в этом году, победил в номинации «Музей России 2025 года» престижного конкурса «Музейный Олимп». Проведение подобных мероприятий соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Сланцевский историко-краеведческий музей был закрыт на реконструкцию в 2022 году и вновь открыл свои двери для посетителей 12 апреля 2025 года. Реконструкцию учреждения оценили не только жители и гости приграничного города Ленобласти, но и жюри самой престижной музейной премии: обновленная экспозиция с любовью рассказывает о малой родине с древности до наших дней.
Новая экспозиция «Пять жизней одной земли» охватывает геологическое прошлое, археологию, этнографию, индустриальное развитие и размышления о будущем города. Музей разделен на три части: чилаут-зона с библиотекой и экспонатами, инсталляция «Шахта» с «Лабораторией истории» и квестом «Моногород от А до Я», а также зал для временных выставок.
Конкурс «Музейный Олимп» существует с 2009 года, а в 2024 году стал всероссийским. Программа форума направлена на привлечение внимания к проектам, важным для дальнейшего развития музейного сообщества, а также актуализацию социальной миссии музеев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.