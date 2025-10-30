Ричмонд
В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp

СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. В Крыму частично ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.

Источник: РИА "Новости"

«Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», — проинформировали в компании.

Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова, отметили в пресс-службе оператора связи.

По данным сервиса Сбой.рф, жалобы на работу Telegram зафиксированы в нескольких регионах России, большинство из них — 36% — из Крыма.

На прошлой неделе стало известно, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

В свою очередь в Минцифры РФ заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах будет восстановлен, если их владельцы выполнят требования российского законодательства. В ведомстве отметили, что мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.