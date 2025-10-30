На дорогах Башкирии ожидается густой туман

Особую опасность для водителей будет представлять туман, который образуется на отдельных участках дорог в ночные и утренние часы. Метеорологи предупреждают, что видимость на трассах может ухудшиться до 500 метров и менее, что потребует от автолюбителей особой осторожности и соблюдения правил безопасности.