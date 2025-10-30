На дорогах Башкирии ожидается густой туман

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий в последний день октября. В четверг, 31 октября, на территории региона ожидается облачная погода, которая днем будет чередоваться с прояснениями.
В некоторых районах республики пройдет небольшой дождь, а в восточных районах ночью ожидаются умеренные осадки. Температурный режим будет колебаться от 0 до +5 градусов ночью до +3…+8 градусов в дневное время. Ветер северо-западный и западный достигнет скорости 7−12 метров в секунду.
Особую опасность для водителей будет представлять туман, который образуется на отдельных участках дорог в ночные и утренние часы. Метеорологи предупреждают, что видимость на трассах может ухудшиться до 500 метров и менее, что потребует от автолюбителей особой осторожности и соблюдения правил безопасности.
