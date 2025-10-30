Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Башкирии ожидается густой туман

Водителей Башкирии предупреждают о сложных погодных условиях.

Источник: Комсомольская правда

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий в последний день октября. В четверг, 31 октября, на территории региона ожидается облачная погода, которая днем будет чередоваться с прояснениями.

В некоторых районах республики пройдет небольшой дождь, а в восточных районах ночью ожидаются умеренные осадки. Температурный режим будет колебаться от 0 до +5 градусов ночью до +3…+8 градусов в дневное время. Ветер северо-западный и западный достигнет скорости 7−12 метров в секунду.

Особую опасность для водителей будет представлять туман, который образуется на отдельных участках дорог в ночные и утренние часы. Метеорологи предупреждают, что видимость на трассах может ухудшиться до 500 метров и менее, что потребует от автолюбителей особой осторожности и соблюдения правил безопасности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.