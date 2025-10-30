В Омске на два дня ограничат движение трамваев и троллейбусного маршрута

Как сообщили в департаменте транспорта администрации города Омска, движение на пересечении улиц Б. Хмельницкого и 3-й Транспортной, в районе дома № 222 по улице Б. Хмельницкого, будет прекращено в период с 22:00 1 ноября до 6:00 2 ноября. В это время на данном участке будет проходить аварийно-восстановительный ремонт теплотрассы. После завершения ремонта транспорт будет следовать своим обычным маршрутом.