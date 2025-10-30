Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на два дня ограничат движение трамваев и троллейбусного маршрута

Ограничения будут связаны с ремонтом теплосетей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на два дня ограничат движение трамваев № 1, 2, 8 и троллейбуса № 15. Ограничения будут связаны с ремонтными работами.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации города Омска, движение на пересечении улиц Б. Хмельницкого и 3-й Транспортной, в районе дома № 222 по улице Б. Хмельницкого, будет прекращено в период с 22:00 1 ноября до 6:00 2 ноября. В это время на данном участке будет проходить аварийно-восстановительный ремонт теплотрассы. После завершения ремонта транспорт будет следовать своим обычным маршрутом.