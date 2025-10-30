Россия создала сеть особо охраняемых природных территорий в Арктической зоне

«Просто вдумайтесь — всего за один 2024 год сокращение выбросов диоксида серы в Норильске составило почти 400 тысяч тонн! Для меня, как для эколога эта цифра, конечно, до сих пор невероятна. В такое с трудом можно поверить. Но это факт, верифицированный в том числе и Росприроднадзором, — поделился руководитель программы по экоответственности бизнеса фонда “Природа и люди” Алексей Книжников.