В Крыму частично ограничили работу WhatsApp и Telegram

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Работа мессенджеров WhatsApp и Telegram частично ограничена на Крымском полуосстрове. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе крымского мобильного оператора «Волна».

Источник: РИА "Новости"

«Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», — говорится в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о принятии мер по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp и Telegram для противодействия преступникам. Как пояснили в РКН, по данным правоохранительных органов, Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Ранее перебои в работе мессенджеров были зафиксированы на юге России.