В Крыму частично ограничили работу WhatsApp и Telegram

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о принятии мер по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp и Telegram для противодействия преступникам. Как пояснили в РКН, по данным правоохранительных органов, Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Ранее перебои в работе мессенджеров были зафиксированы на юге России.