Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище почти 1 млн мальков рыб

Около 700 тыс. мальков сазана и 240 тыс. молоди белого амура выпустила в этом году Ростовская атомная станция в Цимлянское водохранилище в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в донском министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Зарыбление проходило на территории Волгоградской области в поселке Приморском Котельниковского района. Там находится Цимлянский завод «Главрыбвод», вырастивший мальков. По словам начальника отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольги Горской, молодь является не только промысловым биоресурсом. По достижению двухлетнего возраста она выполняет функцию мелиораторов, так как борется с зарастанием водоема.
«С 2015 года Ростовская АЭС принимает активное участие в мероприятиях по восстановлению рыбных ресурсов в водоемах региона, включая реку Дон и Цимлянское водохранилище. Мы выпускаем ценные породы рыбы — стерлядь, сазан, лещ, белый амур, толстолобик. Это наш вклад в сохранение экологической системы и восполнение водных биологических ресурсов. В этом юбилейном для нас году к 80-летию атомной промышленности мы выпустили 80-й миллион мальков», — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.