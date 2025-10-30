Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище почти 1 млн мальков рыб

«С 2015 года Ростовская АЭС принимает активное участие в мероприятиях по восстановлению рыбных ресурсов в водоемах региона, включая реку Дон и Цимлянское водохранилище. Мы выпускаем ценные породы рыбы — стерлядь, сазан, лещ, белый амур, толстолобик. Это наш вклад в сохранение экологической системы и восполнение водных биологических ресурсов. В этом юбилейном для нас году к 80-летию атомной промышленности мы выпустили 80-й миллион мальков», — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.