Запах гари в Алматы: что заявили в департаменте экологии

«Сообщаем дополнительно, что атмосферный воздух города Алматы находится под постоянным мониторингом РГП “Казгидромет” по городу Алматы и Алматинской области через сеть постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В настоящее время в городе функционируют 16 стационарных постов наблюдения. Показатели по каждому посту можно отслеживать в мобильном приложении AirKz и на официальном сайте AirKaz.org РГП “Казгидромет” по городу Алматы и Алматинской области», — добавили в ведомстве.