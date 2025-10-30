Запах гари в Алматы: что заявили в департаменте экологии

«В связи с распространением 30 октября 2025 года в средствах массовой информации и социальных сетях видеоматериалов, касающихся загрязнения атмосферного воздуха в городе Алматы, специалисты Департамента экологии по городу Алматы совместно с РГП “Казгидромет” по городу Алматы и Алматинской области, Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля и Управлением экологии и окружающей среды города Алматы провели оперативные выезды и обследования состояния атмосферного воздуха», — заявили в департаменте.
Сообщается, что в ходе выездных мероприятий были осуществлены совместные инструментальные замеры атмосферного воздуха в различных точках города (ТРЦ «АДК», «Москва», ул. Наманганская, 51, пр. Абая, 32, 34, ул. Карасай батыра, 88).
По результатам проведенных замеров превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, заявили в департаменте.
Также сообщили, что на текущий момент официальная информация о высоком и экстремально высоком загрязнении атмосферного воздуха от РГП «Казгидромет» по городу Алматы и Алматинской области не поступала.
«Сообщаем дополнительно, что атмосферный воздух города Алматы находится под постоянным мониторингом РГП “Казгидромет” по городу Алматы и Алматинской области через сеть постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В настоящее время в городе функционируют 16 стационарных постов наблюдения. Показатели по каждому посту можно отслеживать в мобильном приложении AirKz и на официальном сайте AirKaz.org РГП “Казгидромет” по городу Алматы и Алматинской области», — добавили в ведомстве.
На данный момент данные постов не фиксируют превышений установленных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
«В этой связи призываем жителей, гостей и представителей СМИ пользоваться исключительно официальными источниками информации сайтом и мобильным приложением РГП “Казгидромет” по городу Алматы и Алматинской области при получении сведений о состоянии атмосферного воздуха», — обратились к горожанам в пресс-службе ведомства.