В Красноармейском округе Приморья до конца года откроют поликлинику

Строительство новой поликлиники, которая будет обслуживать более 13 тыс. человек, завершается в Красноармейском муниципальном округе Приморского края. Медучреждение возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в краевом минздраве.
Поликлиника площадью 3,7 тыс. кв. м рассчитана на 199 посещений в смену. Строительные работы планируют завершить до конца этого года, в настоящее время на объекте ведутся монтажные работы.
«Вместе с коллегами из министерства строительства вскоре будем подводить итоги и принимать поликлинику на баланс в систему здравоохранения. Работы, конечно, еще предстоит много, но они уже на финальном этапе. Ждем поликлинику в строю системы здравоохранения», — сказал министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов.
В Красноармейской центральной районной больнице, в состав которой входит новая поликлиника, трудятся 21 врач и 37 специалистов среднего звена. В учреждении оказывают помощь по направлениям акушерства и гинекологии, педиатрии, хирургии, офтальмологии и другим. Также там проводят вакцинацию, профилактические осмотры и функциональную диагностику.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.