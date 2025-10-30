Ричмонд
В Уфе этой осенью высадили более сотни взрослых лип

На городских улицах появились 117 новых деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В рамках экологической акции «Зеленая Башкирия» на улицах города появилось 117 взрослых лип. Как сообщили в городской администрации, деревья высадили на нескольких центральных улицах.

Озеленение затронуло участки улицы Чернышевского, улицы Цюрупы, а также Ленина и Достоевского. Специально подобранные крупномеры позволяют сразу создавать развитые зеленые зоны, в отличие от молодых саженцев.

Сейчас подрядчики завершают работы по оформлению пространства вокруг новых деревьев. Для защиты корневой системы и поддержания аккуратного внешнего вида используется камышовый мат и отсыпка из древесной щепы.

