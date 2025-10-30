Ричмонд
Воронежцев предупредили о мошенничестве под видом проверки газовых приборов

Аферисты придумали новый способ обмана пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В МВД России предупредили воронежцев о новой схеме мошенничества. Аферисты входят в доверие к потенциальным жертвам под предлогом необходимости проверки газового оборудования. Эту схему мошенники используют при обмане людей пожилого возраста, убеждая их, что устаревшие модели газовых приборов требуют срочной замены. В случае отказа старикам угрожают наказанием.

В полиции напомнили, что проверки газовой службы проводятся по утвержденному графику. Работники должны быть одеты в специальную форму и обязаны предъявлять удостоверение при визите к потребителю.

В случае сомнений можно обратиться за уточнениями по 104 и выяснить графики проверок.