Воронежцев предупредили о мошенничестве под видом проверки газовых приборов

В МВД России предупредили воронежцев о новой схеме мошенничества. Аферисты входят в доверие к потенциальным жертвам под предлогом необходимости проверки газового оборудования. Эту схему мошенники используют при обмане людей пожилого возраста, убеждая их, что устаревшие модели газовых приборов требуют срочной замены. В случае отказа старикам угрожают наказанием.