«Тепло, но с дождями». Белгидромет сказал, какой будет погода в начале ноября в Беларуси

В субботу, 1 ноября, в ночное время на большей части территории, а днем в отдельных районах по северо-восточной части пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром по западной части вероятен слабый туман. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов, по западу будет от 0 до +2 градусов. Днем температура воздуха составит от +6 до +13 градусов.