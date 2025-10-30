На Урале история героев «оживёт» благодаря QR-кодам

Автором проекта стал журналист, писатель и продюсер Роман Грибанов.
Три танка из одного ружья
Эльдар Гизатуллин: Сколько всего улиц в Челябинске названо в честь героев Великой Отечественной войны?
Роман Грибанов: Около 40 улиц. Поясню, что часть из них названа в честь тех, кто родился на территории Южного Урала — это, например, Николай Худяков, Ибрагим Газизуллин. Есть и те, чья биография не имеет отношения к нашей области — Георгий Жуков, Лиза Чайкина, Фёдор Толбухин. Мы решили посвятить проект именно землякам.
В итоге на 22 улицах появятся таблички с QR-кодами — при наведении на них в смартфоне появляется вся информация о герое, аудио- и видеоролики. В записях аудиороликов принимали участие известные артисты из Москвы. На специальном аккаунте в соцсетях вам откроется увлекательный рассказ о подвиге пехотинца или лётчика, бронебойщика или главного конструктора танков. Можно будет увидеть исторические фотографии и оригинальные иллюстрации. Получается оригинальное пересечение пешеходного и виртуального пространств. Проект реализуется при поддержке Челябинского электрометаллургического комбината.
Натолкнул меня на эту идею один случай. Я был на улице Худякова и решил расспросить прохожих, знают ли они, в честь кого названа улица. Так вот — из десяти опрошенных ни один не ответил правильно! Получается, улицы у нас есть, а реальной памяти о героях Великой Отечественной войны нет. А ведь тот же Николай Худяков совершил невероятный подвиг: в 19-летнем возрасте из противотанкового ружья уничтожил в первом же бою три тяжёлых немецких танка. Даже один танк подбить из такого ружья считается удачей, а тут сразу три танка.
— Как собирали истории о героях? Возможно, какая-то биография особенно поразила?
— У меня дочь училась в гимназии № 23, которая носит имя Героя Советского Союза Василия Луценко. Я заинтересовался, решил узнать подробности биографии и был просто поражён его военными приключениями. Вообще по ходу исследования в самых разных биографиях открывались удивительные факты. Так, Николай Худяков специально потерял паспорт, чтобы его настоящий возраст не раскрыли и можно было попасть в ряды легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса. У каждого из наших героев удивительная история. И каждый подвиг значим.
Чем помог Александр Скляр?
— Когда в последний раз присваивали улице имя ветерана Великой Отечественной? Подвиг кого из челябинцев, по вашему мнению, надо увековечить, назвав его именем улицу?
— Насколько я помню, последний раз улицы называли в честь Исаака Зальцмана и Ивана Трашутина, которые многое сделали для отечественного танкостроения. Из этого списка также увековечили имена Николая Духова и Вячеслава Малышева.
Думаю, было бы замечательной инициативой назвать одну из челябинских улиц в честь снайпера Василия Зайцева, уроженца села Еленинка, что в Верхнеуральском районе — тогда он входил в состав Оренбургской губернии, а сейчас это Карталинский район, так что Зайцева можно считать нашим земляком. За один только месяц он уничтожил 225 врагов, причём первых 80 из винтовки, которая даже не имела оптического прицела. Зайцев не самый результативный снайпер в мировой истории, но вот по эффективности занимает, однозначно, первое место. Его биография впечатлила даже американцев: в 2001 году вышел фильм «Враг у ворот», где роль Василия Зайцева исполнил Джуд Лоу.
Кроме того, достоин увековечивания и Василий Казанцев из села Сугояк, который одним из первых водрузил Красное знамя над Рейхстагом.
— Как удалось привлечь к записи видеороликов артистов из Москвы и других городов?
— В записях аудиороликов совершенно бесплатно помог известный музыкант Александр Скляр из группы «Ва-банк» — у него совершенно потрясающий баритон. Когда мы ему предложили нам помочь, он ответил просто: «Хорошая идея, уважаю». А на Александра Скляра я вышел через писателя Захара Прилепина, с которым немного знаком. Все ролики были записаны в студии Юрии Лозы — честно говоря, в шоу-бизнесе у него репутация очень прижимистого человека, но для нашего проекта он предоставил студию бесплатно.
— Будет ли проект ограничиваться Челябинском или охватит другие города Южного Урала?
— У нас в Челябинской области четырём городам присвоено звание «Город трудовой доблести»: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс. В каждом из них есть улицы, названные в память магнитогоцев, златоустовцев, миассцев. Об этих людях тоже нужно рассказать.
— Один из ваших проектов — фильм о лётчиках «Соколиный клин». Какие реальные истории легли в основу сценария?
— Это документально-постановочная лента о трёх лётчиках разного времени. Один из них — Сергей Грицевец — бывший житель Златоуста и дважды Герой Советского Союза, который получил это звание ещё до начала Великой Отечественной войны. Он отличился, сбивая самолёты врага во время воздушных боёв в Испании, а также позже в Монголии, на Халхин-Голе.
Также мы рассказали о Василии Луценко. На своём самолёте Ил-2 он совершил практически невозможное за одну неделю. В понедельник сбил самолёт противника, в среду уничтожил танковую колонну немцев, а в пятницу потопил вражеский корабль. Василия Луценко с полным правом можно назвать «Повелителем стихий». Похоронен лётчик в Челябинске — на Лесном кладбище, а его именем названа одна из городских улиц.
Другой наш герой — Валерий Бурков, сейчас принявший монашеский чин под именем отец Киприан. Во время войны в Афганистане он был авианаводчиком, с земли помогал держать связь с нашими самолётами. Это опаснейшая профессия, ведь такие люди всегда на линии боевого соприкосновения, и противник старается как можно скорее вывести их строя. Выпускник ЧВВАКУШа Бурков потерял в Афганистане обе ноги и был предпоследним, кого удостоили звания Героя Советского Союза. Он жив до сих пор и благословил наш фильм.
Кстати, в Челябинске пять улиц названо в честь лётчиков, а также наш регион занимает третье место в стране по количеству лётчиков — Героев Советского Союза. Этому есть объяснение: ещё до войны на Южном Урале действовало два авиаклуба, в Челябинске и Магнитогорске, так что была возможность подготовить настоящих профессионалов.
Под началом «дяди Васи»
— Ваш дедушка — участник войны. Не могли бы о нём рассказать немного? Как в семье передавали память о войне? Были ли это истории от случая к случаю, или же, например, хранили на видном месте фото и вещи?
— Мой дедушка по материнской линии Николай Сельницын воевал с 1942 по 1945 год. На фронт попал из тюрьмы, сначала сражался в составе штрафбата, потом дослужился до старшины взвода пешей разведки. Воевал он на Третьем Украинском фронте в 49-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием знаменитого генерала Василия Маргелова &mdash 704; легендарного «дяди Васи», будущего создателя отечественных воздушно-десантных войск. Дед побывал в ходе боёв в Румынии, Болгарии, Югославии, а День Победы встретил в Вене. В общем, он видел больше европейских стран, чем я.
Мама сохранила медали деда, его гвардейский значок, благодарность Верховного Главнокомандующего, другие документы. Всё это я показывал и в школе, когда мы рассказывали о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Кстати, несколько лет назад при помощи сайта «Подвиг народа» я нашёл более подробную информацию о боевом пути Николая Сельницына. Оказывается, во время одного из сражений он забросал гранатами пулемёт врага.
К сожалению, о дедушке со стороны отца сведений не так много. Знаем только, что он погиб под Сталинградом в 1942 году.