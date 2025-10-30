На Урале история героев «оживёт» благодаря QR-кодам

Натолкнул меня на эту идею один случай. Я был на улице Худякова и решил расспросить прохожих, знают ли они, в честь кого названа улица. Так вот — из десяти опрошенных ни один не ответил правильно! Получается, улицы у нас есть, а реальной памяти о героях Великой Отечественной войны нет. А ведь тот же Николай Худяков совершил невероятный подвиг: в 19-летнем возрасте из противотанкового ружья уничтожил в первом же бою три тяжёлых немецких танка. Даже один танк подбить из такого ружья считается удачей, а тут сразу три танка.