В самарском аэропорту изъяли более 20 кг запрещенных продуктов

В аэропорту «Курумоч» прошли проверки на ввоз животноводческой продукции.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в международном аэропорту «Курумоч» прошли проверки. Подробностями поделились в Россельхознадзоре по Самарской и Саратовской областям.

— Проверки прошли в рамках охраны территории от завоза возбудителей заразных болезней животных. Сотрудники ведомства проверили ручную кладь и багаж из третьих стран. С 20 по 26 октября на складе временного хранения досмотрели 100 партий подконтрольных грузов, а также 10 животных-компаньонов, — отметили в сообщении.

В ходе досмотра выявили восемь партий подконтрольных грузов. В регионе планировали провезти более 20 кг запрещенных грузов — мед в домашней таре, домашний творог и мясную продукцию.