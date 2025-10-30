Ричмонд
В Калининграде построят крупнейшую школу на 1700 учеников

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и глава городской администрации Елена Дятлова провели совместный выезд на улицу Артиллерийскую, где оценили ход масштабных строительных работ.

Источник: Kaliningradnews

Центральным объектом визита стала будущая школа на 1700 мест — крупнейшая в регионе.

Строительство образовательного учреждения ведется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Бюджет проекта превышает 4,3 млрд рублей, а завершение работ запланировано на осень 2027 года. Особое внимание в проекте уделено созданию безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Параллельно в микрорайоне реализуется комплексное обновление транспортной инфраструктуры. Уже практически готова улица Героя России Мариенко, активно строятся участки улицы Генерала Лучинского. На улицах Сурикова и Орудийной идёт капитальный ремонт, а на Старокаменной и Пехотной обустраивают тротуары.

Перспективным проектом станет транспортная связка «ул. Артиллерийская — ул. Героя России Мариенко — ул. Арсенальная», которая должна существенно улучшить логистику в районе. Её реализацию планируется завершить к 2027 году. Администрация продолжит постоянный мониторинг всех объектов для обеспечения сроков и качества работ.