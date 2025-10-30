В Калининграде построят крупнейшую школу на 1700 учеников

Строительство образовательного учреждения ведется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Бюджет проекта превышает 4,3 млрд рублей, а завершение работ запланировано на осень 2027 года. Особое внимание в проекте уделено созданию безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.