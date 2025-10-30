Ричмонд
«Работало семь машин МЧС». Сильный пожар произошел в жилом комплексе «Минск — Мир»

Семь машин МЧС тушили сильный пожар в жилом комплексе «Минск — Мир».

Источник: Комсомольская правда

Семь машин МЧС тушили сильный пожар в жилом комплексе «Минск — Мир». Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники МЧС потушили сильный пожар, который произошел 30 октября в ЖК «Минск — Мир» на территории строящегося объекта. Выяснилось, что загорелся утеплитель.

В МЧС отметили, что никто не пострадал, обстоятельства случившегося устанавливаются.

«На месте происшествия работало 7 единиц техники МЧС», — сообщили в ведомстве.

