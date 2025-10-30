На Западном обходе Симферополя запустили современное освещение

На дороге ввели в эксплуатацию 58 новых опор с автоматическим управлением. Благодаря такому оборудованию включать и отключать освещение можно будет в зависимости от времени суток без участия людей. Это позволит обеспечить энергоэффективность и бесперебойную работу.