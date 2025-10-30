Ричмонд
На Западном обходе Симферополя запустили современное освещение

Там ввели в эксплуатацию 58 новых опор с автоматическим управлением.

Источник: Совет министров Крыма

На Западном обходе Симферополя запустили современную систему освещения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров Крыма.

На дороге ввели в эксплуатацию 58 новых опор с автоматическим управлением. Благодаря такому оборудованию включать и отключать освещение можно будет в зависимости от времени суток без участия людей. Это позволит обеспечить энергоэффективность и бесперебойную работу.

«Запуск системы освещения повысит безопасность дорожного движения на одной из ключевых транспортных артерий города в темное время суток», — говорится в сообщении.